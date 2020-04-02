Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum

Dün küresel piyasalarda değerlenen dolara paralel yükselişle eğiliminde hareket ederek 6,7043'ü gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 6,7026'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 10.40 itibarıyla 6,6941'den alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 7,3462'den, sterlin/TL 8,3443'ten satılıyor. Dolar endeksi, küresel piyasalarda dolara talebin artmasının etkisiyle dün 99,8'i görmesinin ardından bugün yatay bir seyirle 99,5 seviyesinin bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 azalışla 1,0935'ten işlem görüyor.

'DOLARDA 6,70 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, dün dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ettiğini ancak korkutucu seviyelere gerilemediğini belirtti. Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin piyasalar üzerindeki baskısını sürdürdüğünü ifade eden analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de dış ticaret, haftalık işsizlik başvuruları ve fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70'in direnç, 6,60'ın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA