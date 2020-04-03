Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Dün küresel piyasalarda değerlenen dolara paralel yükselişle eğiliminde hareket eden dolar/TL, 6,71'i test etmesi sonrası düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 6,6153'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1 üzerinde 6,6840'tan alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 azalışla 7,2190'dan, sterlin/TL yüzde 0,6 değer kazancıyla 8,2465'ten satılıyor.

Dolar endeksi, küresel piyasalarda dolara talebin artmasının etkisiyle dünkü yükselişini bugün de devam ettirerek 100,5 seviyesine çıktı. Euro/dolar paritesi ise düşüş eğilimini sürdürerek 1,0799'a kadar geriledi.

'DOLARDA 6,70 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 0,57 artış gösterdiğini belirterek, yurt dışında dünya genelindeki hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD'de istihdam raporunun takip edileceğini kaydetti. Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin devam ettiğini vurgulayan analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70'in direnç, 6,60'ın destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA