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Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum

Dün 6,79 ile 30 Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gören dolar, günü 6,78'den tamamladı. Bugüne düşüşle başlayan kur 6,71'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro 7,30'dan, sterlin ise 8,28'den işlem görüyor.

07.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:23

Küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasının etkisiyle dün, 6,7927 ile 30 Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gören dolar/TL, günü yüzde 0,5 değer kazancıyla 6,7824'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1 altında 6,7140'tan alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,8 artışla 7,3010'dan, sterlin/TL yüzde 1 değer kazancıyla 8,2815'ten satılıyor. Dolar endeksi, küresel piyasalarda dolara talebin artmasının etkisiyle dün 101 seviyesini test etmesinin ardından bugün yaklaşık yüzde 0,6 azalışla 100,1'e geriledi. Üst üste 6. işlem günü düşüş yaşayan euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,7 artışla 10,0860'tan işlem görüyor.

'DOLARDA 6,68-6,75 ARALIĞI İZLENECEK'

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerindeki etkisinin sürdürdüğünü, dolar/TL'de 6,68-6,75 aralığının izleneceğini kaydetti.

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Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum

Kaynak: AA

Etiketler: Sterlin, Ekonomi
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