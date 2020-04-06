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Dolar haftaya nasıl başladı? İşte son durum

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 6,74'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro 7,29'dan, sterlin ise 8,27'den işlem görüyor.

06.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:22

Geçen haftanın son işlem gününde 6,75 ile Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gören dolar/TL, cuma gününü yaklaşık yüzde 2 değer kazancıyla 6,7454'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 6,7470'ten alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 artışla 7,2960'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 8,2780'den satılıyor.

Dolar endeksi, küresel piyasalarda dolara talebin artmasının etkisiyle cuma günü 101 seviyesini test ederken, bugün yatay bir seyirle 100,6 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 0,1 azalışla 1,0810'dan alıcı buluyor.

'DOLARDA 6,70-6,80 ARALIĞI İZLENECEK'

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında Avro Bölgesi yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını, dolar/TL'de 6,70-6,80 aralığının izleneceğini kaydetti.

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Dolar haftaya nasıl başladı? İşte son durum

Kaynak: AA

Etiketler: Sterlin, Ekonomi

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Dolar 6,74'ten alıcı buluyor
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