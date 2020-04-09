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Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,76'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro 7,36'dan, sterlin ise 8,40'dan işlem görüyor.

09.04.2020 10:28 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:44

Dün 6,75-6,79 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 6,7734'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 6,7620'den alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 azalışla 7,3630'dan, sterlin/TL dünkü kapanışın hemen altında 8,4020'den satılıyor. Dolar endeksi, 100 seviyesinin hemen üzerinde dengelenirken, euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1,0865'ten işlem görüyor.

'DOLARDA 6,70-6,80 ARALIĞI İZLENECEK'

Analistler, dünya çapında yayılımını sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerindeki etkisini sürdürdüğünü belirtti. Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve ABD'de işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, dolar/TL'de 6,70-6,80 aralığının izleneceğini bildirdi.

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Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sterlin, Banka, TCMB, Ekonomi
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