Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,78'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro 7,38'den, sterlin ise 8,37'den işlem görüyor.

08.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:31

Dün en düşük 6,6995 en yüksek 6,7881 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 değer kaybıyla 6,7659'dan tamamladı.Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 6,7830'dan alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 7,3830'dan, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kazancıyla 8,3705'ten satılıyor. Dolar endeksi, dün 100 seviyesinin altına gerilese de bugün yüzde 0,3 artışla 100,3'e çıktı. Üst üste 6 işlem günü süren düşüşünü dün sonlandırarak 1,0926'ya kadar yükselen avro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,0859'dan işlem görüyor.

'DOLARDA 6,70-6,80 ARALIĞI İZLENECEK'

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti. Dünya çapında yayılımını sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerindeki etkisini sürdürdüğüne işaret eden analistler, dolar/TL'de 6,70-6,80 aralığının izleneceğini bildirdi.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Sterlin, Fed, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi Ekonomi
Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi
Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı Ekonomi
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı
Koronavirüs çalışmalarına katılanlara 6 bin liraya kadar burs verilecek Ekonomi
Koronavirüs çalışmalarına katılanlara 6 bin liraya kadar burs verilecek
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL’lik yol ücreti 800 TL oldu Ekonomi
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Albayrak’tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız Ekonomi
Albayrak'tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi Ekonomi
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

12:19: Akbank'ın sendikasyonu yeni katılımlarla 605 milyon dolara yükseldi - Ekonomi 12:19: ERÜ, Covid-19'u izole etti - Ekonomi 12:19: Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek - Ekonomi 12:18: Hayvan yetiştiricileri, atıl hazine arazilerine yem bitkisi ekilmesini istedi - Ekonomi 12:17: Hazine, koronavirüs salgınının zirve yaptığı Mart ayında 40,4 milyar lira ile tarihin en büyük açığını verdi - Ekonomi 11:26: Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 11:16: Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı - Haberler 11:13: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor - Ekonomi 11:08: Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum - Ekonomi 10:20: Son dakika: Koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklara 6 bin liraya kadar burs verilecek - Ekonomi 09:43: "Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler