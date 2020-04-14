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Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,79'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,43'ten, sterlin ise 8,52'den alıcı buluyor.

14.04.2020 09:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:07

Dün 6,7043 - 6,7968 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 değer kazancıyla 6,7710'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 6,7930'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,9 artışla 7,4310'dan, sterlin/TL yüzde 0,7 değer kazancıyla 8,5220'den satılıyor.

Dolar endeksi, yatay bir seyirle 99,3 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi yüzde 0,3 artışla 1,0936'dan alıcı buluyor.

'DOLARDA 6,84 ÖNEMLİ DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında olması sürdürdüğünü, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) açıklayacağı küresel büyüme tahminlerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 6,84'ün önemli direnç konuma geldiğine dikkati çeken analistler, 6,70 ve 6,60 seviyelerinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

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Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum

Kaynak: AA

Etiketler: Uluslararası Para Fonu, Sterlin, Ekonomi
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