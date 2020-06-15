Yükselişini sürdüren dolar 6,85’ten işlem görüyor

Cuma günü 6,80-6,85 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 6,8123'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 18.20 itibarıyla 6,8576'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 7,7317'den, sterlin/TL ise 8,6172'den satılıyor. Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalganın yaşanabileceğine ilişkin endişelerle artan dolar talebi sonrası yükselişini üçüncü güne taşıyan dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 97,4 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,1240 seviyesinde seyrediyor.

'DOLARDA 6,75-6,85 BANDI ÖNE ÇIKIYOR'

Analistler, bugün, Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,75-6,85 bandının öne çıktığını söyledi.