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Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından düşüşe geçerek 6,90'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,53'ten, sterlin ise 8,64'ten alıcı buluyor.

16.04.2020 10:04 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:33
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Dün küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla 6,9246 ile 14 Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 6,9121'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 6,9010'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 azalışla 7,5340'tan, sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 8,6415'ten satılıyor. Üst üste 4. işlem günü süren düşüşünü dün sonlandırarak 100 seviyesinin test eden dolar endeksi, bugün yüzde 0,1 artışla 99,7 seviyesinde bulunuyor. Dün 1,0841 ile son bir haftanın en düşük seviyesine gerileyen euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 1,0896'dan işlem görüyor.

'DOLARDA 6,95 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, dünya genelinde açıklanan verilerin Kovid-19 nedeniyle ekonomilerde hasara işaret ettiğini belirterek, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışı kredi borcu, haftalık para be banka istatistikleri, yurt dışında Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de konut başlangıçları ve haftalık işsizlik verilerinin takip edileceğini kaydetti. Teknik açıdan dolar/TL'de 6,95'in direnç konuma geldiğini ifade eden analistler, 6,80 seviyesinin ise destek olarak izleneceğini dile getirdi.

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Kaynak: AA

Etiketler: Sterlin, Banka, Ekonomi
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