Dolar/TL nispeten sakin
Cuma günü 6.10'ın altında işlem gören dolar/TL gece saatlerinde 6.20'ye kadar yükseldikten sonra bu sabah 6.17 seviyelerinde.
09.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:15
Cuma günü 6.10'ın altında işlem gören dolar/TL gece saatlerinde 6.20'ye kadar yükseldikten sonra bu sabah 6.17 seviyelerinde.
Kaynak: Dunya.com
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