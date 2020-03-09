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Dolar/TL nispeten sakin

Cuma günü 6.10'ın altında işlem gören dolar/TL gece saatlerinde 6.20'ye kadar yükseldikten sonra bu sabah 6.17 seviyelerinde.

09.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:15
Dolar/TL nispeten sakin
Cuma günü 6.10'ın altında işlem gören dolar/TL gece saatlerinde 6.20'ye kadar yükseldikten sonra bu sabah 6.17 seviyelerinde.

Kaynak: Dunya.com

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Dolar/TL nispeten sakin
Etiketler : Sabah, Ekonomi
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