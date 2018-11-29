Dolar Sert Düşüyor! 5 TL'ye Az Kaldı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü konuşmasının ardından düşüş eğilimine giren dolar 5,14 ile son 16 haftanın en düşük seviyesini gördü. 6 Ağustos'tan bu yana 5,14 ile en düşük seviyesini gören dolar şu sıralar 5,15 TL, euro ise 5,88 TL'den işlem görüyor.

DOLAR 13 AĞUSTOS'TA TARİHİ ZİRVESİNİ GÖRMÜŞTÜ

Fed Başkanı Powell'ın geçen ayki açıklamasının aksine hedef faizin "hemen altında" olduklarını söylemesi ile TL varlıklar hızlı değerlendi. Bu gelişme sonrası küresel piyasalarda risk iştahı artarken dolar/TL 5,14'e kadar geriledi ve 6 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL 13 Ağustos'ta 7,24 ile tarihi zirvesini görmüştü.