Dolar yılın en yüksek seviyesinde
Dolar, TL karşısında 6,6555 ile yılın en yüksek seviyesini gördü.
01.04.2020 13:15 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:15
Dolar, TL karşısında 6,6555 ile yılın en yüksek seviyesini gördü.
Güne 6,6230 seviyesinden başlayan dolar küresel koronavirüs haberlerinin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederek TL karşısında yılın en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL 6,6555 seviyesi ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Parite, şu sıralarda 6,6540 seviyesinden işlem görüyor.
(İHA)
Güne 6,6230 seviyesinden başlayan dolar küresel koronavirüs haberlerinin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederek TL karşısında yılın en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL 6,6555 seviyesi ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Parite, şu sıralarda 6,6540 seviyesinden işlem görüyor.
(İHA)
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Kaynak: İHA
Etiketler: Güncel