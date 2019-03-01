Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! 5,40 Seviyesini Gördü

Güne 5,33- 5,34 civarında başlayan dolar/TL, akşam saatlerinde yükselişini hızlandırarak 5,40 seviyesini gördü.

Dün günü 5,33'ten kapatan dolar yeni güne yükselişle başladı. Sabah saatlerinde 5,33- 5,34 civarında hareket eden dolar gün içerisinde yükselişini devam ettirdi. Saat 16.40 itibariyle 5,40 seviyesine yükselen dolar şu sıralar 5,39 TL'den işlem görürken euro ise 6,13 TL'den alıcı buluyor.

PAKİSTAN-HİNDİSTAN VE ABD-ÇİN GELİŞMELERİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Hafta ortasından bu yana süren Pakistan-Hindistan gerilimi doları olumsuz etkilerken ABD-Çin ticaret savaşlarına ilişkin kötü hava da doları ateşliyor. Piyasa uzmanlarının yorumlarına göre son haftalarda küçük yatırımcıların dolara olan talebi artmış görünüyor. Uzmanlar geçen hafta dolar için 5,32'nin kritik seviye olduğunu söylemişti.