01.07.2019 14:17
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Dolarda sert düşüş devam ediyor! İşte son durum

Geçtiğimiz haftayı 5,79'la tamamlayan dolar kuru yeni haftaya düşüşle başladı. Güne 5,69 seviyesinden başlayan dolar, şu sıralar 5,66 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü haftayı 5,79'dan tamamlayan dolar kuru yeni haftaya düşüşle başladı. Sabah saatlerinde 5,69 seviyesinde dengelenen dolar kuru öğleden sonra düşüşünü sürdürdü. Dolar kuru şu sıralar 5,66'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro ise 6,43'den alıcı buluyor.

ERDOĞAN VE TRUMP'IN AÇIKLAMALARI PİYASALARI OLUMLU ETKİLEDİ

Dolar'daki düşüşte Japonya'da düzenlenen G-20 zirvesindeki gelişmeler etkili oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump 'ın görüşmesinde S-400'lerle ilgili Trump tarafından gelen pozitif açıklamalar ve Türkiye'nin resmi söylemine destek verilmesi piyasaları olumlu etkiledi.

5,6350 SEVİYESİ GÜNDEME GELEBİLİR

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,6350'nin gündeme geleceğini kaydetti.

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Dolarda sert düşüş devam ediyor! İşte son durum
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