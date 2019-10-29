Doların ateşi söndü! Uluslararası piyasalarda 5,72'den işlem görüyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye'de piyasaların kapalı olduğu bugün, dolar/TL uluslararası piyasalarda 5,72 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,35'ten alıcı buluyor.

Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini beklentilerin üzerinde indirerek son üç toplantıda 1000 baz puan indirime ulaşmasının ardından TL'de sınırlı baskı devam ederken, bankacılar Türkiye piyasalarındaki tatiller nedeniyle kısa haftada ABD ve Japonya merkez bankaları faiz kararı, TCMB'nin enflasyon raporu ve 2020 yılı iç borçlanma stratejisinin takip edileceğini söylediler.

YAPTIRIM RİSKİNİN ORTADAN KALMASIYLA TANSİYON AZALDI

Dolar/TL bugün 5.72-5.74 seviyeleri arasında işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. Bankacılar küresel faizlerin ve jeopolitik tansiyonun azaldığı bir dönemde gelen TCMB'nin faiz indiriminin ardından TL'de yaşanan tepkiyi "sınırlı" sözleriyle nitelendiriyor. Özelikle ABD'nin yaptırım riskinin ortadan kalkması ve jeopolitik tansiyondaki azalışa dikkat çeken bankacılar TCMB'nin faiz indirimini önden yüklemeli olarak da tanımladı.

MERKEZ SON ÜÇ TOPLANTIDA BİN PUAN FAİZ İNDİRDİ

TCMB enflasyondaki düşüş ve jeopolitik risklerin azalmasıyla TL'deki değer kazanımının ardından politika faizini Ekim'de 250 baz puan indirimle yüzde 14'e çekti. Böylece son üç toplantıda toplamda 1000 baz puan faiz indirimi yapılmış oldu. Enflasyonun yıl sonunda tahminlerin altında kalacağı beklentisi ve gelişmiş ülkelerde faizlerin düşük seyrinin desteğiyle bazı analistler faiz indirimlerinin Aralık'ta da sürmesini bekliyor ancak bu noktada Enflasyon Raporu'nda verilecek mesajlar izlenecek.