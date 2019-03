Doldurduğumuz Kasayla Millete Hizmet İnşa Ettik"

Kaynak: AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Biz boş aldığımız kasayı doldurduk. Doldurduğumuz kasayla bu hizmetleri inşa ettik, milletin hizmetine sunduk." dedi.Yazıcı, Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Babaş'ın Kastamonu'da önemli işlere imza attığını söyledi.Seçimlerin demokrasinin en önemli aracı olduğunu dile getiren Yazıcı, "Egemenlik milletin. Biz bunu söz olsun, laf olsun diye söylemiyoruz. Bu söz atasözüne dönüşmüş ama biz buna inanarak önem atfediyoruz. Siyasi partilerin yaptığı işlerin denetimini millet yapar. Dolayısıyla 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde millet, Kastamonu özelinde Kastamonu Belediyesinin bu şehre sağladığı kazanımları dikkate alıp değerlendirecek ve bir not verecek." ifadesini kullandı.AK Parti'nin referansının 17 yıldır yapılanlar olduğuna işaret eden Yazıcı, şöyle devam etti:"Biz bunlardan söz ettiğimizde, 'Niye onlardan söz ediyorsunuz? Onları zaten yapacaktınız' diyorlar. 'Sağlıkta, sosyal politikalarda, eğitimde, bayındırlıkta, ulaştırmada şunları yaptık.' deyince, 'Onları zaten yapacaktınız.' diyorlar. Bu ülkede iktidar dediğimiz olgu 3 Kasım 2002'de AK Parti ile var olmadı ki. Türkiye, cumhuriyet rejimine geçtiğinden beri iktidar var. Tek partili dönemin iktidarı, çok partili dönemin iktidarları var. Biz boş aldığımız kasayı doldurduk. Doldurduğumuz kasayla bu hizmetleri inşa ettik, milletin hizmetine sunduk."Türkiye'nin her yerine vizyon projeleri inşa ettiklerini vurgulayan Yazıcı, 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin de vizyonel bir proje olduğuna dikkati çekti.Türkiye'nin her tarafına bu tür projeleri yaptıklarını belirten Yazıcı, "Bütün konulara el atan bir siyaset tarzımız var. Halkımıza baktığımızda yüzümüz kızarmadan, ülkemizi temsil ederken de aziz millet evlatlarının yüzlerini kızartmayacak şekilde süreçleri yönetiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 3 Kasım 2002'den bu yana, 'Durmak yok, icraata devam' diyoruz." diye konuştu.AK Parti'nin hizmet kadrolarından oluştuğunu dile getiren Yazıcı, egemenliğin sahibinin millet olduğunu söyledi.Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi, "Millete efendi olmak için değil, hizmetkar olmak için" geldiklerini anlatarak, şunları kaydetti:"Biz Türkiye'nin en güçlü siyasi yapısıyız. Ülkenin her yerinde, her noktasında AK Parti var. Milletin bağrından çıktı. Bu kadrolar da AK Parti'nin kadroları. Dolayısıyla 31 Mart günü vazgeçilmez, devredilmez en temel hakkımız olan oy verme hakkımızı kullanırken, 'Armudun sapı, üzümün çöpü' deme lüksümüz yok. Böyle bir fanteziye sapmamak suretiyle oy kullanma hakkımızı yerine getirmeliyiz. Kızdığımız konular, beğenmediğimiz şeyler de olabilir ama insanımız bilmeli ki biz hep iyi niyetle bunları yaptık. Siyaset millete hizmet etme çalışmalarının bütünüdür. Liderimiz öncülüğünde yola çıkan AK Parti kadrolarının amacı ülkenin ekonomisini büyütmek, milletin önündeki sosyoekonomik engelleri kaldırmak, hayat standardını yükseltmek, ülkemizin sahip olmadığı hizmetleri kazandırmak ve 780 bin kilometrekare vatan toprağı üzerinde inşa edilmiş ve tarihte hep var olmuş Türkiye Cumhuriyeti'ni daha güçlü bir konuma taşımaktır."Önlerine 2023, 2053, 2071 hedeflerini koyarak yürüdüklerinin altını çizen Yazıcı, "Biz değerler üzerine siyaset yapmıyoruz. Değerler hepimizin. Siyasetin değerler üzerine değil, projeler üzerine olması lazım. İşte Başkanın projelerini gördük. Başkan projeler üzerinden burada hizmet yürütüyor. Bu milletin sezgileri güçlüdür. Oyunu iş yapmayacak kadrolara asla teslim etmez. Kim iş yapacak, kimin vizyonu var, kimin referansı güçlü, eninde sonunda ona oy verir. Bu konuda da en güçlü referanslara sahip parti, AK Parti." değerlendirmesinde bulundu.Belediye Başkanı Babaş da çalışmalar hakkında bilgi verdi.Ziyarette AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü ile partililer de bulundu.