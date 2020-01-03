Haberler » Güncel » Dolmabahçe'de 3 saatlik güvenlik zirvesi - Haber

Dolmabahçe'de 3 saatlik güvenlik zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Dolmabahçe'de yaklaşık 3 saat süren güvenlik zirvesi gerçekleştirildi.

03.01.2020 18:00 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:00 Dolmabahçe'de 3 saatlik güvenlik zirvesi
Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Dolmabahçe'de yaklaşık 3 saat süren güvenlik zirvesi gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bölgede yaşanan son gelişmeler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde 3 saat süren bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıya Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.
(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:38   Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı - Haber
18:38   Putin ve Macron, Süleymani'nin öldürülmesini görüştü - Haber
18:37   Karısını boğazından bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanması - Haber
18:36   İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD'den uygun bir zaman ve mekanda sert bir intikam... - Haber
18:35   Borsa haftayı düşüşle tamamladı - Haber
18:26   Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu - Haber
18:01   İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
3.01.2020 18:38:57