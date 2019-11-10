DOLMABAHÇE'DE ATATÜRK İÇİN MEVLİT PROGRAMI DÜZENLENDİ

İSTANBUL Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılında mevlit programı düzenlendi. Öğle namazının ardından Dolmabahçe'deki Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde düzenlenen mevlit programına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1.Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mevlit programında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına dua edildi. Mevlit programı sonrası vatandaşlara helva ikram edildi.

"ATAMIZI HEM ANLAYARAK HEM DE DUA EDEREK ANMANIN GÜNÜ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mevlit programı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İmamoğlu şunları söyledi: "Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünün en değerli kaynağı bizim Kuvayı Milliye ruhumuz. Bu ruhun önderi Mustafa Kemal Atatürk. Bayramlarımızı, milli duruşumuzu bir arada göstereceğimiz anlar var. Bunlar çok değerli. Kol kola, omuz omuza olmamız, geçmişimizi hatırlamamız ve geleceğe de umutla yürüyüşümüz çok önemli. Bugün de Atamızın ölüm yıl dönümü. Atamızı hem anlayarak hem de dua ederek anmanın günü. Ben 8 yıldır Beylikdüzü'nde hem mevlit okutarak hem de cemevinde lokma dağıtıp, dua ederek Atamızı anıyordum. Şimdi burada Sayın Valimiz, 1. Ordu Komutanımız ve belediyemizle bir arada, dualarımızla Atamızı andık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Mevlit programından görüntüler

-Mevlit programına katılanlardan görüntüler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması

-Detay görüntüler

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