Dolmabahçe'de İsyan

Vodafone Park
'ı dolduran Beşiktaşlı taraftarların yoğun protestoları maça damga vurdu. Genk
yenilgisinin ardından ikinci kez isyan bayrağı açan siyah-beyazlılar hem yönetim kurulunu hem de futbolcuları protesto yağmuruna tuttu.
Beşiktaşlı taraftarlar son dakikalarda, "Yönetim uyuma, müşteriler kaçıyor" diye bağırdı. Siyah-beyazlıların bu sürpriz tepkisi aynı zamanda Teknik Direktör Şenol Güneş
'e mesaj olarak algılandı. Güneş, Çaykur Rize
maçından sonra yaptığı açıklamada, "Taraftar bugün üzgün dönmedi. Destekleri her zaman var. Taraftar semboldür, gururdur. Aynı zamanda müşteridir. Sen iyi oynarsan müşterin çok olur" ifadelerini kullanmıştı.
Siyah-beyazlılar bir süre "Yönetim bu takım senin eserin", "Fikret Orman
paralar nerede" ve "Fikret gol gol gol" şeklinde tezahürat yaptı. Taraftarların protestosu karşılaşmanın sona ermesinin ardından, futbolcular soyunma odasına giderken de devam etti.
Taraftarların bireysel olarak en fazla tepki gösterdikleri isim ise yine Oğuzhan Özyakup
oldu. Siyah-beyazlı seyirciler, Sivasspor
'un ikinci golünden sonra topla buluştuğu her pozisyonda Oğuzhan'ı ıslıkladı. Teknik Direktör Şenol Güneş, morali bir hayli bozulan ve oyundan düşen Oğuzhan'ı 56. dakikada Mustafa Pektemek
'le değiştirdi. Yıldız oyuncu kenara gelirken de tribünlerden yoğun şekilde ıslıklar yükseldi.
]
Sivasspor
12 Kasım 2018 Pazartesi 11:36