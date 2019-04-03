Dolmabahçe'de Seçim Değerlendirme Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, bazı bakanlar ve parti yöneticileriyle seçim değerlendirme toplantısı yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Üsküdar Kısıklı
'da bulunan konutundan Dolmabahçe
'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisine geldi.
Erdoğan'ın ardından, Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve parti yöneticileri de buraya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yıldırım, bakanlar ve parti yöneticileriyle seçim sonuçlarını değerlendirdiği öğrenildi.
Binali Yıldırım, Dolmabahçe Sarayı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Kaynak: AA