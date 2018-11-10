Dolmabahçe Sarayı'na Girebilmek İçin Metrelerce Kuyruk Oluşturdular

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:28



10 Kasım 2018 Cumartesi 11:28

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yılında ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı girmek isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Dolmabahçe Sarayı'na ilk defa girecek olan miniklerin heyecanı dikkat çekti.Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yılında tüm Türkiye'de anma törenleri düzenlendi. Bu kapsamda İstanbul Beşiktaş'ta da önce yürüyüş düzenlendi. Saatler 9.05'i gösterdiğinde ise vatandaşlar Ata için saygı duruşuna geçti. Ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün 80 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'na girmek isteyen binlerce vatandaş saraya akın etti. Çocuklarıyla gelen vatandaşlar, burada hep bir ağızdan Andımız'ı okudu. Sonrasında Atatürk'ün odasına girebilmek için ellerinde karanfillerle bekleyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Genç yaşlı birçok vatandaşın oluşturduğu kuyrukta ilk defa Dolmabahçe Sarayı'na girecek olan miniklerin heyecanı dikkat çekti. Öte yandan Atatük'ü anmak için alana gelen çok sayıda motosikletli, motorlarına taktıkları Türk bayraklarıyla saray önünde turlar attı."Saygımızı sonsuz olarak göstermek zorundayız"Atatürk'ün her daim Türkiye'de ve dünya üzerinde yaşayacağını belirten Türkiye Motosiklet Platformu Başkan Yardımcısı Ayşe Sevgi Aksoy, "Bugün bizler yaşıyorsak Atatürk'ün sayesinde saygımızı sonsuz olarak göstermek zorundayız. Çok duygusal ve güzel anlar yaşandı. Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerlememiz lazım. Bugünlere onların sayesinde geldik. Eğer insanlar bu düşünce de giderse o zaman cumhuriyetin ışığında Atatürk'ün gösterdiği yolda daha güzel bir Türkiye olarak yaşamaya devam ederiz" dedi."Daha önce gelmemiştim, çok mutluyum"Atatürk'ün odasına girebilmek için saatlerce bekleyebileceğini ifade eden Gizem Öröz, "Daha önce gelmemiştim, çok mutluyum geldiğim için burayı çok sevdim" dedi.Dolmabahçe Sarayı'na girebilmek için metrelerce uzanan kuyrukta bekleyen emekli öğretmen Ramazan Gümüş, "Onlar bu topraklar için kanlarını verdiler, canlarını verdiler. Bizim burada olmamızı sağladılar. Biz onlar için saatlerce beklesek onların yaptıklarının yanında milyonda bir etmez. İnsanlar hiçbir menfaat beklemeden bu kuyrukta bekliyorlar. Bu ülke için onları gördükçe daha bir gurur duydum. Atatürk'ün sonsuza kadar yaşayacağının en canlı kanıtları bunlar" diye konuştu. - İSTANBUL