Dolmabahçe Sarayı'na Girebilmek İçin Metrelerce Kuyruk Oluştu

10 Kasım 2018 Cumartesi 12:12



10 Kasım 2018 Cumartesi 12:12

Dolmabahçe Sarayı'na girebilmek için metrelerce kuyruk oluştuİSTANBUL - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıl dönümünde ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı girmek isteyen vatandaşlar saraya akın etti. Genç yaşlı binlerce vatandaş, saray girişinde metrelerce kuyruk oluştururken kimi saraya ilk defa girecek olan miniklerin heyecanı dikkat çekti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıl dönümünde tüm Türkiye'de anma törenleri düzenlendi. Bu kapsamda saatler Beşiktaş'ta da önce yürüyüş düzenlendi. Sonrasında saatler 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde vatandaşlar Ata için saygı duruşuna geçti. Ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün 80 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı girmek isteyen binlerce vatandaş saraya akın etti. Kimi çocuklarıyla gelen vatandaşlar, burada hep bir ağızdan Andımız'ı okudu. Sonrasında Atatürk'ün odasına girebilmek için ellerinde karanfillerle bekleyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Genç yaşlı birçok vatandaşın oluşturduğu kuyrukta kimi ilk defa Dolmabahçe Sarayı'na girecek olan miniklerin heyecanı dikkat çekti. Öte yandan Atatük'ü anmak için alana gelen çok sayıda motosikletli, motorlarına taktıkları Türk bayraklarıyla saray önünde turlar attı."Saygımızı sonsuz olarak göstermek zorundayız"Atatürk'ün her daim Türkiye'de ve dünya üzerinde yaşayacağını belirten Türkiye Motosiklet Platformu Başkan Yardımcısı Ayşe Sevgi Aksoy, "Bugün bizler yaşıyorsak Atatürk'ün sayesinde saygımızı sonsuz olarak göstermek zorundayız. Çok duygusal ve güzel anlar yaşandı. Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerlememiz lazım. Bugünlere onların sayesinde geldik. Eğer insanlar bu düşünce de giderse o zaman cumhuriyetin ışığında Atatürk'ün gösterdiği yolda Daha güzel bir Türkiye olarak yaşamaya devam ederiz" dedi."Daha önce gelmemiştim, çok mutluyum"Atatürk'ün odasına girebilmek için saatlerce bekleyebileceğini ifade eden Gizem Öröz, "Daha önce gelmemiştim, çok mutluyum geldiğim için, burayı çok sevdim" dedi."Atatürk'ün sonsuza kadar yaşayacağının en canlı kanıtları bunlar"Dolmabahçe Sarayı'na girebilmek için metrelerce uzanan insan kuyruğunda bekleyen emekli öğretmen Ramazan Gümüş, "Onlar bu topraklar için kanlarını verdiler, canlarını verdiler. Bizim burada olmamızı sağladılar. Biz onlar için saatlerce beklesek onların yaptıklarının yanında milyonda bir etmez. İnsanlar hiçbir menfaat beklemeden bu kuyrukta bekliyorlar bu ülke için onları gördükçe daha bir gurur duydum. Atatürk'ün sonsuza kadar yaşayacağının en canlı kanıtları bunlar" diye konuştu.