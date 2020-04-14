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Dolmuş durakları yıkanarak temizleniyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otobüs ve dolmuş durakları yıkanarak temizleniyor.

14.04.2020 11:55 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:55
Dolmuş durakları yıkanarak temizleniyor
Bilecik 'in Bozüyük ilçesinde otobüs ve dolmuş durakları yıkanarak temizleniyor.

İlçede Korona virüs Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri arttıran ekipler dolmuş ve otobüs duraklarının her zaman hijyen olmasına da büyük bir özen gösteriyor. İlçe genelinde hizmet veren, vatandaşların sıklıkla ve kalabalıklar halinde kullandığı dolmuş ve otobüs duraklarını düzenli olarak dezenfekte ederken aynı zamanda yıkayarak temizliyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Bozüyük, Bilecik, Güncel
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