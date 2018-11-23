23 Kasım 2018, 09:50
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Dolmuş Şoförü ile Babası Trafik Polisine Saldırdı

Dolmuş Şoförü ile Babası Trafik Polisine Saldırdı

Adana’da trafik polisi, SRC belgesi olmadığı için ceza kesmek istediği dolmuş şoförü ile babasının saldırısına uğrayarak darp edildi.

Adana'da trafik polisi, SRC belgesi olmadığı için ceza kesmek istediği dolmuş şoförü ile babasının saldırısına uğrayarak darp edildi. Arbede sırasında baba düşüp başını kaldırıma çarparak yaralanırken, oğlu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman T. oğlu Fatih T.'nin kullandığı dolmuş ile Yamaçlı Mahallesi'nden çarşı istikametine doğru yola çıktı. Dolmuş D-400 Türk Kuşu Kavşağı mevkisine geldiğinde uygulama yapan trafik polisi dolmuşu durdurdu. Polis sürücüden ehliyetini istedi. Ancak polis, SRC belgesi olmadığı için Fatih T.'ye ticari araç kullanılamayacağını bu nedenle ceza yazacağını ve aracı bağlayacağını söyledi. Bunun üzerine sürücü polise bağırmaya ve hakaret etmeye başladı. Polis de tepki gösterince aralarındaki tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada dolmuşta bulunan baba da kavgaya karıştı. Baba ve oğlunun darp ettiği trafik polisi yardımcı kuvvet istedi. Bu sırada çıkan arbedede baba düşüp kafasını kaldırıma çarparak bayıldı. Polis hemen baba için ambulans istedi. Fatih T.'ye ise kelepçe takılarak gözaltına alındı. Fatih T. polise tehditler savurdu. Olay yerine gelen ambulans ile baba hastaneye kaldırılırken oğlu gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Bu arada baba ve oğluna "görevli memura mukavemet ve hakaretten" işlem yapılırken, dolmuş şoförüne de yetersiz ehliyet kullandığı içinde 1002 lira para cezası kesilip aracı bağlandı. - ADANA Polis,Fatih,Adana
23 Kasım 2018 Cuma 09:50



YORUMLAR (4)
TURBEY: saldırırken aslan kesiliyordun şimdi dilenciler gibi yapışmıssın yere Adanayı rezil eden yabancı yamuklar
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ADANASPOR LU EMİN: Butun toplu tasimalar denetlenmeli hepsi psikopat hepsi sorunlu.surekli serit degistirmeler sinyal vermemeler yolun ortasinda yolcu indirme bindirme vs.vs.
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ADANALI: ALLAH RIZIASI İÇİN TÜM ADANA DOLMUSCULARINI DENETLEYİN 10 15 KİŞİLİK ARACTA 20 KİŞİ YANLARA EKSTIRA KOLTUK ATIYORLAR
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ŞAHİN YILMAZ: Çok iyi olmuş kendini bir halt zanneden dolmuşçu ne oldu rezil olduğunla kaldın memur görevini yapıyor kanunu kendinize göre şekillendiremezsiniz Adana da eskiden polise karşı gelmek mi nerede o eski günler saygı vardı sevgi vardı
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