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Dolmuşçulardan Mehmetçik'e destek selamı

Zonguldak'ta dolmuş durağı şoförleri Barış Pınarı Harekatına destek amacıyla dev Türk bayrağı açıp Mehmetçik'e destek selamı verdiler.

18.10.2019 12:25Dolmuşçulardan Mehmetçik'e destek selamı
Zonguldak'ta dolmuş durağı şoförleri Barış Pınarı Harekatına destek amacıyla dev Türk bayrağı açıp Mehmetçik'e destek selamı verdiler.

Zonguldak'ta Asma Dolmuş Durağı şoförleri sabah saatlerinde durak önünde toplanarak Barış Pınarı Harekatına destek amacıyla Türk ordusunun yanında olduklarını ifade ederek Türk bayrağı açarak selam durdular.

Asma dolmuş durağı esnafı Dursun Sarıkaya yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatında Türk askerinin yanında olduklarını ifade ederek "Mehmetçiğimizin ve Türk ordumuzun yanındayız. Gerekirse bu yaşta bizde savaşa hazırız. Asma dolmuş durağı ve Türk milleti olarak sonuna kadar devletimizin hükümetimizin yanındayız. Amerika'yı dize getirmesini bildik. Alınan karara çok memnun olduk. Başkanımızın ve Türk milletinin dik duruşu batılı ülkeleri dize getirmesini bildi" dedi.

Yapılan etkinliğin ardından Asma Dolmuş durağı şoförleri minibüslerine binerek işlerine devam ettiler. - ZONGULDAK

Barış Pınarı Harekatı, Zonguldak, Güncel

Kaynak: İHA

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