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Dolmuşlarda kapasitenin yarısı kadar yolcu taşındı

KARABÜK'te dolmuş şoförleri, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda araç kapasitelerinin yarısı oranında yolcu taşımaya başladı.

24.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:09
Dolmuşlarda kapasitenin yarısı kadar yolcu taşındı

KARABÜK'te dolmuş şoförleri, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda araç kapasitelerinin yarısı oranında yolcu taşımaya başladı.

Karabük 'te dolmuş taşımacılığı yapan şoförler, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile ilgili aldığı önlemleri hayata geçirdi. Şoförler, araçlarının kapasitesinin yarısı oranında yolcu taşırken, araçları yolcu sayısında belirlenen kritere ulaştığında binmek isteyen yolcuları uyararak, yolcu alamayacaklarını belirtti.

Dolmuş şoförü Oğuzhan Şerefler, dolmuşlarının 16 kişilik olduğu belirterek, "7-8 kişiden sonra yolcu alamıyoruz. Yolcularımız da mağdur oluyor, bizlere tepki gösteriyorlar. Bizler onların da anlayış göstermesini istiyoruz. Bizlerde mağduruz mazotumuzu alamıyoruz şu anda. İnşallah bu işler bir an önce düzelir. Bizler vatandaşlarımızın gerekli olmadıkça evde kalmalarını istiyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Karabük, Güncel

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