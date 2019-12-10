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Dolmuşta cinsel taciz davası sanığına hapis cezası

Kadıköy-Beşiktaş dolmuşunda iki kadına yönelik "cinsel taciz" suçundan yargılanan sanık, toplam 10 ay hapisle cezalandırıldı.

10.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:30Dolmuşta cinsel taciz davası sanığına hapis cezası
Kadıköy- dolmuşunda iki kadına yönelik "cinsel taciz" suçundan yargılanan sanık, toplam 10 ay hapisle cezalandırıldı.
İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Muaz Karadağ katıldı. Olayın mağdurları müdahil Begüm Ekim Gökmen (22) ve Suedanur Gül de (22) duruşmada hazır bulundu.
Savunma yapan sanık Karadağ, kasıklarında kaşıntı olduğunu anlatarak, "Olay günü dolmuş içerisindeyken uyuyakalmışım. Uyku sersemiyken elim cebimde sol kasığımı kaşıdım." dedi.
Tacizde bulunmadığını savunan Karadağ, "Çevremde sevilen biriyim. Bugüne kadar hiç suç işlemedim." ifadelerini kullandı.
Müdahil Gökmen ise "Sanığın yanında oturan bir kadın, 'Yeter artık.' diyerek, dolmuştan indi. Bu tepkisi dikkatimizi çekince sanığa doğru baktık. Eli cebinde cinsel organına dokunuyor, bize bakıyordu." diye konuştu.
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Muaz Karadağ'ı, her bir mağdura karşı "cinsel taciz" suçunu işlediği gerekçesiyle toplam 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığın sabıkasız oluşunu dikkate alarak, hükmün açıklanmasını 5 yıllık denetimle geri bıraktı.
Açıklama
Duruşmanın ardından, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup, tacize tepki göstererek, çeşitli sloganlar attı.
Davanın mağduru Begüm Ekim Gökmen, olayı ve ardından yaşanan süreci anlatarak, "Biz susarsak tacizler sürecek." dedi.
Mağdurların avukatı Özgür Yaşasın da cinsel suçlarda kanuni düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, olayın başka türlü de sonuçlanabileceğini dile getirdi.
İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin "cinsel taciz" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve belli haklardan yoksun bırakılmasına karar verilmesi talep edilmişti.

Beşiktaş, Kadıköy, Güncel

Kaynak: AA

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