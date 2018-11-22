22 Kasım 2018 Perşembe 15:20



22 Kasım 2018 Perşembe 15:20

Dolmuşta sivil polis var Adana'da toplu taşıma araç sürücülerinin daha dikkatli ve hata yapmadan araç kullanmaları için 2 sivil polis dolmuşlara yolcu gibi binip denetleme yapıyor Sürücünün hatası varsa polisler bu konuda uyarıda bulunuyor eğer hatasız sürüş yapıldıysa sürücülere teşekkür ediliyor ADANA - Adana'da toplu taşıma araç sürücülerinin daha dikkatli ve hata yapmadan araç kullanmaları için 2 sivil polis dolmuşlara yolcu gibi binip denetleme yapıyor. Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü vatandaşların toplu taşıma araçlarında daha güvenli seyahat edebilmeleri için sivil trafik polisi uygulaması başlattı. Uygulama kapsamında görevlendirilen iki polis vatandaş gibi duraklardan toplu taşıma araçlarını bekleyip kartlarını basarak binip sanki yolcu kılığında denetleme yapıyor. Polis sürücülerin duraklarda nizamı durup durmadığını, yolcuları durakta indirip indirmediğini, kırmızı ışık ihlali başta olmak üzere trafik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol ediyor. Her şeyi büyük bir gizlilikle yapan polis başka bir durakta da iniyor. Ancak polis inmeden önce sürücüye kendisinin polis olduğunu söyleyip sürücünün yaptığı hataları söyleyip uyarıda bulunurken, hata yapmayan sürücülere de teşekkür ediyor. İki sivil polisin bindiği bir toplu taşıma aracında sürücü yanındaki vatandaş ile sohbet ettiği ve zaman zaman aracın kapısını açık bıraktığı için polislerden uyarı aldı. Aynı sürücü bir kez daha bu kural ihlallerini yapması halinde ceza yazılacağı öğrenildi. Toplu taşıma sürücüsü Halil Aksak, uygulamanın hem kendileri hem de vatandaşlar için iyi olduğunu, kendilerinin de genel itibariyle kurallara uyduklarını söyledi. Vatandaşlar ise polisin sürücüleri denetlemesinin her hangi bir kazanın önüne geçmek için önemli olduğunu, polisin bu uygulamasının kendilerine güven verdiğini ifade ettiler. Polislerin uygulaması gün boyu devam ediyor.