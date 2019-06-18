18.06.2019 09:52
Haberler»Güncel » Haber

Dolmuşta yankesicilik yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Dolmuşta yankesicilik yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Samsun'da dolmuşta yanında oturan yolcunun cebinden para çaldığı iddia edilen kişi yakalandı.

Samsun'da dolmuşta yanında oturan yolcunun cebinden para çaldığı iddia edilen kişi yakalandı.
İddiaya göre, M.D. (63), Büyükşehir Belediyesi önünde 3. hat dolmuşuna bindiği sırada orta koltukta oturan kişi yanına geldi.
Bir süre sonra pantolonunun cebinde bulunan 330 liranın çalındığını fark eden M.D, polise başvurdu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, dolmuşun güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelinin Erdal T. olduğunu belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi "yankesicilik yaptığı" iddiasıyla gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Samsun, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:39 'Lütfen gündüz çöp atmayın' yazısının altı çöplerle dolu
11:38 Ankara merkezli 8 ilde FETÖ soruşturması: 18 gözaltı kararı
11:38 ESENYURT'TA DERNEĞE KURŞUN YAĞMURU
11:38 Minik Nazlı'nın "kolostomi torbalı" yaşam mücadelesi
11:37 BEYLİKDÜZÜ'NDE KADINI BIÇAKLA REHİN ALDI
11:37 Muhammed Mursi'nin vefatı
11:37 LİSE ÖĞRENCİSİNİN ÖLDÜĞÜ MAKAS KAZASINDA SANIKLAR BİRBİRİNİ SUÇLADI