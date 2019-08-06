Dolmuşun çarptığı adam yerden kalkamadı
BURSA - Bursa
'da karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye dolmuş çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan adam yerden kalkamadı. Kaza, akşam saatlerinde Tayakadın Mahallesi, Haşim İşcan Cadddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan M.C.'ye dolmuş çarptı. Dolmuşun ön camına çarpan M.C. çarpmanın etkisiyle yere yığıldı ve yerden kalkamadı. 16 D 0228 plakalı dolmuşun ön camı ise darbenin etkisiyle kırıldı.Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ve emniyet ekiplerine haber
verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.C.'yi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.