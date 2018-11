Çözüm Merkezinden, Kurumsal değişim-dönüşüm ve Yeni Nesil Belediyeciliğe, İnegöl'ün Fikri ve Fikir Gölünden Ortak Akıl Buluşmalarına, Saha Ekibi ve Takip Denetim Merkezinden İstihdam Merkezi ve Temiz şehir İnegöl projelerine kadar birçok önemli hizmeti hayata geçiren Belediye Başkanı Alper Taban, her alanda çalışmaya ve üretmeye devam ediyor. Geniş hizmet yelpazesi içerisinde bir yılı geride bırakan Başkan Taban, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri ilçe halkının yaşamaktan mutluluk duyacağı bir şehri inşa etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Tüm gücümüzle vatandaşımıza kulak veren, onları gerçekten can kulağıyla dinleyen ve sonuç odaklı çalışan bir kurum olarak öz kaynaklarımızı en güzel şekilde kullanarak, nitelikli, hedefi 12'den vuran bir hizmet anlayışı ortaya koymaya çalışıyoruz. Halka Hizmet Hakka Hizmet düsturuyla çıktığımız bu yolda şehrin dört bir tarafında yaptığımız hizmetlerle dolu dolu bir yıl geçirdik" dedi.

İNEGÖL VE YENİ HİZMET DÖNEMİ

Bilindiği üzere İnegöl Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürürken İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla birlikte İnegöl Belediye Başkanlığı için adı geçen iki adaydan biri olan Alper Taban'ın adaylığı Ak Parti Genel Merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından kesinleşmişti. Ardından 8 Kasım 2017 tarihinde İnegöl Belediye Meclisinde yapılan oylamayla Başkan Alper Taban İnegöl'ün yeni Belediye Başkanı oldu. Başkan Taban, göreve başlamasının ardından ilk iş olarak ortak akılla şehrin ihtiyaçlarının tespitini yaparak bir acil eylem planı oluşturdu. "Halka Hizmet Hakka Hizmet" düsturuyla çıkılan bu yolda yapılan küçük dokunuşlar ile ilçede büyük farkındalıklar oluşturuldu.

ÇÖZÜM MERKEZİ 7/24 HİZMETTE

Yerel yönetim anlayışında önce insan düsturuyla geleceğin İnegöl'ünü şekillendirmeye çalışan İnegöl Belediyesi, ilçe halkına daha hızlı ve çözüm odaklı hizmet edebilmek adına Çözüm Merkezi 7/24 çalışma sistemine geçti. İnegöl halkının belediyesine daha hızlı ulaşımının sağlanması için Alo 153 Çağrı Merkezi, 0530 157 30 00 whatsapp hattı, sosyal medya hesapları başta olmak üzere bütün iletişim kanalları devreye alındı. Belediye hizmetlerinin yerinde hızlı, isabetli, etkili ve verimli bir şekilde yapılması için hayata geçirilen Çözüm Merkezi ile, tüm vatandaşlar istek, talep, öneri ve şikayetlerini belediyeye 7/24 ulaştırma imkanına kavuştular.

İnegöl Belediyesi, yeni nesil belediyecilik hizmetleri kapsamında hizmetlerin yerinde hızlı, isabetli, etkili ve verimli bir şekilde yapılması için Çağrı Merkezi uygulamasını da hayata geçirdi. Hızlı, etkin, çözüm odaklı ve hedefi 12'den vuran bir hizmet anlayışı ile çalışmalarına devam eden İnegöl Belediyesi, Alo 153 Çağrı Merkezi uygulamasıyla çağı yakalayan belediyecilik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

YENİ NESİL BELEDİYECİLİK

Kurumsal değişim ve Dönüşüm Projesi kapsamında İnegöl Belediyesinin daha hızlı, nitelikli ve vatandaşı merkeze alan bir sisteme bürünmesi adına 2015 Kalite yönetim sistemi (ISO 9001) ve 2014 Müşteri memnuniyeti yönetim sistemi (ISO 10002) ile Elektronik Belge Yönetim Sistemi (elektronik imza) ve mobil imza (m-imza uygulamaları) uygulamaları İnegöl Belediyesinde hem kurumsal yapıda büyük bir değişimin habercisi olurken, hem belediye hizmetlerinde de kağıttan digital döneme geçişi gözler önüne serdi.

İnegöl Belediyesi, sadece belediye değil şehri yönetmek adına geçisin sağlandığı Yeni nesil belediyecilik uygulamaları ile kurumsallaşmaya beraberinde elektronik dönüşüme, bilişime biraz daha ayak uydurarak hızlı hareket etme adına daha güçlü bir sistem, ayakları yere daha sağlam basan bir sistem ve işlerin tıkır tıkır işlediği kurumsallaşarak bürokrasiyi azaltarak, vatandaşların işlerini daha da kolaylaştıran bir sistemi devreye soktu. Bu zihniyet dönüşümünü, yenilenmeyi belediye personeline anlatabilmek adına bir takım eğitimler de verildi. 2015 Kalite yönetim sistemi (ISO 9001) ve 2014 Müşteri memnuniyeti yönetim sistemi (ISO 10002) belgelerini alarak işte işi yaparken daha nasıl verimli olabilirim daha nasıl faydalı olabilirim, kaynağı nasıl daha iyi kullanabilirimi sorgulayan bir çalışma kadrosu oluşturmak adına adımlar atıldı.

Bunun yanında Hizmet kalitesini ulusal ve uluslararası kabul görmüş hizmet standartları düzeyine çıkarmak ve bu sayede hizmetleri sürekli yenileyerek geliştirmeyi hedefleyen İnegöl Belediyesi, vatandaş odaklı çalışmaların yanı sıra Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) sayesinde kâğıttan dijital ortama taşınan işlerle hem iş süreçlerini hızlandırdı hem de kırtasiye masraflarını minimum düzeye indirerek ekstra iş yükünü de ortadan kaldırdı.

SAHA EKİBİ, TAKİP VE DENETİM MERKEZİ İŞ BAŞINDA

Göreve geldiği ilk günden beri yaşamaktan mutluluk duyulacak bir şehir için önemli çalışmalara imza atan Belediye Başkanı Alper Taban, şehri birlikte yönetme adına ilçe halkının istek, talep ve önerilerini almak için özel bir ekip kurdu. 10 kişiden oluşan bu özel ekip İnegöl'ü karış karış gezerek vatandaşların beklentilerini, düşüncelerini ve eleştirilerini dinliyor. İnegöl merkez başta olmak üzere Akhisar, Alanyurt, Yeniceköy, Tahtaköprü, Kurşunlu, Cerrah ile birlikte tüm mahallelerde saha taraması yapılıyor. Saha ekibinin topladığı verilerle yeni projeler şekilleniyor. İnegöl Belediyesi bu manada vatandaşların her bir fikrini önemsiyor.

Saha ekibinden ve Çözüm Merkezinden gelen talep ve önerilerin durumunu ise yeni oluşturulan "Takip Ve Denetim Merkezi" denetleniyor. Takip ve Denetim Merkezi, vatandaş ile belediye arasındaki bağları güçlendirmesinin yanında, vatandaşın memnuniyetini artırarak belediye hizmetlerinin hedefine ulaşması noktasında önemli bir görevi yerine getiriyor.

İNEGÖL'ÜN FİKRİ VE FİKİR GÖLÜ PROJESİ

Herkesin yaşadığı şehirle ilgili bir düşüncesi ve fikri var olduğu düşüncesini savunan İnegöl Belediyesi halkın fikirlerini aktarabileceği pek çok projeyi de hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. İnegolunfikri.com web sitesinde vatandaşlar projelerini veya önerilerini yönetime doğrudan iletme imkânı buluyor. Ayrıca İnegöl'e değer katacağını düşündüğünüz fikirlerinizi sosyal medya üzerinden #BEN BAŞKAN OLSAM etiketiyle ve whatsapp üzerinden 0 530 157 3000'e mesaj göndererek ulaştırabiliyorsunuz. Şehrin çeşitli noktalarına yerleştirilen fikir kutuları sayesinde yine fikirlerinizi İnegöl Belediyesine aktarabiliyorsunuz.

ORTAK AKIL BULUŞMALARI

Göreve geldiği günden bu yana ortak akıl vurgusu yaparak İnegöl'ü şehrin tüm dinamikleriyle yönetmenin önemine dikkat çeken Başkan Alper Taban, düzenlediği Ortak Akıl Buluşmaları ile STK'lar, gençler, öğrenciler, bayanlar başta olmak üzere toplumun tüm katmanlarıyla bir araya gelerek onların görüş, istek ve önerilerini dinleyerek ilçe halkının yönetime katılımını sağlıyor.

TEMİZ ŞEHİR İNEGÖL; YEŞİLLER İÇİNDE BİR İNEGÖL

Gelecek nesillere temiz bir çevre ve yaşanabilir bir İnegöl bırakabilmek hedefiyle temizlik seferberliği başlatan İnegöl Belediyesi İnegöl'e "Temiz Şehir" unvanını kazandırmak için var gücüyle çalışıyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan lansman programıyla İnegöl Belediyesi çevre kirliliğiyle mücadele noktasında büyük bir çalışma başlattı. Temizlik Hizmetlerine bağlı ekipler kapı kapı gezerek ilçe halkına çevre temizliği hususunda bilgilendirmeler yapıyor. Özellikle okullarda çevre bilinciyle ilgili eğitimler, seminerler düzenleniyor. İnegöl Belediyesi yapmış olduğu farkındalık çalışmaları, afiş ve billboard reklamları ile bu konudaki kararlılığını da göstermiş oluyor.

KIRSALA HİZMET

İnegöl'ün bir Mobilya, Turizm ve Sanayi şehri olmasının yanı sıra bereketli bir tarım şehri olduğu olgusunu her fırsatta dile getiren İnegöl Belediyesi özellikle son yıllarda kırsal kalkınmaya yapmış olduğu yatırımlarla büyük önem veriyor. İnegöl Tarımının mevcut durumunun analizini yapmak ve daha güçlü bir tarım sektörü oluşturmak hedefiyle yapılan Tarım Çalıştayı ile sektörün yol haritası oluşturuldu. Tarımsal ürünlerin tanıtımının daha etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak adına başlatılan İNTARF (İnegöl Tarım Fuarı) kısa süre içinde profesyonelliği yakalayarak Uluslararası Fuar Takvimine girmeyi başarmıştır. Yine tarımsal kalkınmanın ve tanıtımın daha profesyonel bir şekilde yapılabilmesi amacıyla İBELTAR (İnegöl Belediyesi Tarımsal Üretim Pazarlama ve Depolama A.Ş) kurulmuştur. Bu hizmetlerin yanı sıra İnegöl Belediyesi dağıtmış olduğu fidan, tohum, tarımsal makine ve ekipmanlarla da çiftçisine destek olmayı sürdürüyor.

İSTİHDAM MERKEZİMİZ HİZMETE BAŞLADI

İnegöl Belediyesi'nin iş arayan vatandaşlarla işverenleri buluşturmayı hedefleyen projesi İstihdam Merkezi Ofisi hizmete girdi. İstihdam Merkezine gelen kişiler yaş grupları, cinsiyetleri, meslekleri, tecrübeleri, ne tür iş aradıkları gibi tüm detayları alınarak analiz ediliyor. Bu merkeze başvuran vatandaşların sadece kamuda değil özel sektörde personel arayan firmalara da yönlendirilmesi yapılıyor.

AKILLI KAVŞAK UYGULAMALARI

İnegöl Belediyesi'nin talebi ve katkıları üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından özellikle şehrin ana arterlerinde yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması ve şehrin trafik akışının düzenlenmesi amacıyla yapılan kavşak düzenleme çalışmalarıyla İnegöl trafiği büyük ölçüde rahatladı. AVM Kavşağı, Belediye Önü Kavşağı ve Adliye Kavşağı yapılan düzenlemeyle yenilenen kavşaklar arasında. Sırasıyla şehrin diğer belirlenen kavşaklarının da mercek altına alınacağı belirtiliyor.

Vizyon Projeler ise şöyle sıralanabilir;

İnegöl Belediye Hizmet Binası ve Kent Meydanı

Eski hastanenin bulunduğu alanda yapımına başlanan İnegöl Belediyesi Yeni Hizmet Binası ve Kent Meydanı projesi İnegöl Belediyesi'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük yatırım olma özelliği taşıyor. Toplam proje alanı 29 bin 945 metrekare olan hizmet binasının; zemin kat alanı 4 bin 208 metrekare, bodrum kat alanı 9 bin 106 metrekare, 1.kat inşaat alanı 2 bin 702 metrekare, 2. kat inşaat alanı 2 bin 443 metrekare, 3. kat inşaat alanı bin 842 metrekare ve 4. kat inşaat alanı 786 metrekare olarak projelendirilmiş. Bodrum katta 145, açık otoparkta ise 50 araçlık park alanı mevcut olacak. Belediyenin tüm birimlerinin aynı çatı altında toplanmasıyla, koordinasyon daha iyi bir şekilde sağlanacak. Hizmet binasında ana hizmet kalemlerinin yanı sıra nikah dairesi, farklı etkinlikler için kullanılabilecek çok amaçlı salon, kafeterya ve yemekhane yer alacak. 25 bin 737 metrekare peyzaj alanı bulunan proje İnegöl'e yakışır bir şehir merkezi görüntüsü oluşturacak. Yeni Hizmet Binası, ilçe halkına ve İnegöl'e hizmet edecek, işlerin tek yerden daha koordineli bir şekilde yürütüleceği bir yer olacak.

AÇILIŞI YAPILAN PROJELER

İnegöl Belediyesi Gençlik ve Aile Danışma Merkezi(İNGADEM)

Toplumun mihenk taşı olan aile müessesinin sağlam temeller üzerinde yükselmesi ve geleceğimiz olan gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutma ve vatanına, bayrağına, milli ve manevi değerlerine saygılı bir şekilde yetişmeleri için çalışmalarına aralıksız devam eden İnegöl Gençlik ve Aile Destek Merkezi(İNGADEM) yarınları inşa ediyor. Merkezde bir uzman Sosyolog ve Aile Danışmanı ile bir Psikolog olmak üzere iki personel görev yapıyor. Merkeze başvuru yapmak için (0224) 777 0 500 numaralı telefonu arayabilirsiniz

Mehmet Çıracı Katlı Otopark,

İnegöl'ü geleceğe taşıyacak projelere imza atan İnegöl Belediyesi, şehir merkezinde parklanma ve trafik sorununa büyük ölçüde çözüm olması beklenen yeni katkı otoparkı ilçe halkının hizmetine sundu. Eski Alyans Düğün Salonunun bulunduğu alanda hizmet veren 110 araçlık katlı otoparkta, İnegöl'ün eski Belediye Başkanlarından Mehmet Çıracı'nın ismi yaşatılıyor.

Ayçiçeği Masal Parkı

İnegöl Belediyesi'nin 2018 yılı Nisan ayında hizmete açılan ve içerisinde Türk büyüklerini anlatan figürlerle birlikte adrenalin parkuru, vitamin kafesi gibi pek çok aktivite alanının yer aldığı Ayçiçeği Masal Parkı hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisi çekiyor. Ailecek hoş vakit geçirilebileceğiniz Masal Parkı içerisinde Türk büyüklerimizi anlatan figürlerin yanı sıra 1890 m2'lik adrenalin parkuru, vitamin kafe, kapalı alanlar, süs havuzları ve kuru havuzlar bulunuyor.

Şekibe İnsel Doğal Yaşam Çiftliği

İnegöl Belediyesi tarafından vatandaşların şehir stresinden uzaklaşmaları ve eğlenceli vakit geçirmelerin sağlanması amacıyla Alibeyköy mahallesinde hayata geçirilen Şekibe İnsel Doğal Yaşam Çiftliği 12 Bin metrekare alan üzerinde hizmet veriyor. Şekibe İnsel Doğal Yaşam Çiftliğinde; restoran bölümünden at, inek, koyun ve keçi ahırı, Tavus Kuşu, Sülün ve benzeri kanatlılar ile tavuk- horoz gezinti alanı, kuş kulesi, ördek – kaz evleri ve havuzuna varana kadar pek çok alan mevcut. Yeşil alanda ve çınar altında otuma alanları ile çocuk oyun gruplarının da yer aldığı tesiste orta bölümde At Padok Alanı, 4 metre genişliğinde 185 metre uzunluğunda At Biniş Yolu ile benzersiz bir tesis.

Dostum Bungalov Evleri

İnegöl Belediyesi tarafından Yeniceköy Mahallesinde bulunan Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) merkezinde hayata geçirilen 36 yatak kapasiteli 3 adet bungalov ev bulunuyor. Doğayı sevenler, sporu sevenler, alternatif spor branşlarıyla tanışmak isteyenler için hayata geçirilen Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM)'da yapılan Bungalov evleri ile hizmet yelpazesi daha da genişletilmiş durumda.

AÇILIŞI YAPILACAK PROJELER

Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi

İnegöl Belediyesi'nin Halhalca Mahallesi yolu üzerinde yapımı tamamlanan yeni Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi, açılış için gün sayıyor. Son derece modern bir teknolojiyle donatılan ve adeta bir hayvan hastanesi şeklini alan Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi 6 bloktan oluşuyor. 40 dönümlük bir arazi üzerinde 1170 metrekare inşaat alanına sahip olan merkezde ofisler, ameliyathane, tedavi üniteleri ve barınma alanları bulunuyor. Yaklaşık 2 milyon TL bütçesi bulunan projenin 540 bin TL'lik kısmı Orman Bakanlığından hibe olarak alınırken, hayvan dostu bir Belediye olarak en az insanlar kadar hayvanlarında korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini bilerek projeleri o yönde şekillendiren İnegöl Belediyesi, Can Dostlarına modern ve konforlu bir mekanda hizmet verecek Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezini açmak için gün sayıyor.

Kapalı Semt Pazaryeri (Akhisar-Baykoca ve Huzur)

İnegöl Belediyesi'nin Akhisar, Baykoca ve Huzur Mahallelerinin ortak kullanımı için Akhisar Mahallesinde yapı tamamlanan kapalı Pazar yeri açılış için gün sayıyor. 360 tezgah kapasitesi bulunan 4176 m2'lik Kapalı Semt Pazar yerinin hayata geçmesi ile hem pazar esnafı kapalı ve rahat bir ortamda ürünlerini satışa sunabilecek hem de Yeni İnegöl diye tabir edilen Akhisar, Huzur ve Baykoca Mahalle sakinleri konforlu ve daha nezih bir ortamda alışverişlerini yapabilecek.

"BU ŞEHRİ DAHA GÜZEL YARINLARA BİRLİKTE TAŞIYACAĞIZ"

Küçük dokunuşlar ile büyük farkındalıklar ortaya konulan hizmetlerle İnegöl'ü geleceğe hazırlayan, mutlu insanların yaşandığı bir şehri öne çıkarmak için İnegöl'ün dört bir tarafında hayata geçirilen hizmetlerle dolu dolu 1 yılı geride bıraktıklarını belirten Başkan Taban, "Daha güzel ve daha güçlü bir İnegöl için el ele vereceğiz, bu şehri daha güzel yarınlara birlikte taşıyacağız. Kentiyle bütünleşen, vatandaşların isteklerini, sorunlarını zamanında ve yerinde tespit eden, şeffaf, katılımcı ve üretken bir yönetim anlayışını ortaya koyan yeni nesil belediyecilik anlayışıyla hizmet yolunda dur durak bilmeden çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.