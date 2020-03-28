Dolu etkili oldu
Malatya'da kent merkezinde dolu yağışı etkili oldu.
28.03.2020 16:29 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:31
Malatya 'da kent merkezinde dolu yağışı etkili oldu.
Öğleden sonra aralıklarla devam eden yağmur, yerini doluya bıraktı. Yağış nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.
Kentte aralıklarla devam eden yağış nedeniyle trafik de olumsuz etkilendi.
Öğleden sonra aralıklarla devam eden yağmur, yerini doluya bıraktı. Yağış nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.
Kentte aralıklarla devam eden yağış nedeniyle trafik de olumsuz etkilendi.
Kaynak: AA
Etiketler: Dolu Yağışı, Malatya, Güncel