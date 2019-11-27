Haberler » Güncel » Dolu, seraların camlarını kırdı - Haber

Dolu, seraların camlarını kırdı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde yağan dolu, bazı seraların camlarını kırdı.

27.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:07Dolu, seraların camlarını kırdı
'in ilçesinde yağan dolu, bazı seraların camlarını kırdı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Aydıncık ilçesi ile ilçesine bağlı Sipahili Mahallesi arasında yer yer misket büyüklüğünde dolu yağdı. Birkaç dakika süren yağış dolayısıyla bazı seralarda hasar meydana geldi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinden itibaren hasar tespit çalışması yapılmaya başlandı.

Aydıncık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ömerkahyaoğlu, ilçede dün akşam saatlerinde misket büyüklüğünde dolu yağışının etkili olduğunu belirterek, "Ancak kuzey güney cepheli olduğu için çok şükür yağış afete dönüşmedi. Dolu yağışı ilk belirlemelere göre Aydıncık ilçemiz ile Gülnar ilçesine bağlı Sipahili Mahallesi arasında yer yer etkili oldu. Hasar tespit çalışmalarına başladık. Çiftçilerimize geçmiş olsun" dedi.

Salatalık ve patlıcan yetiştirilen cam seralarda hasar tespiti sürüyor. - MERSİN

Aydıncık, Gülnar, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:40 Merkel: "Avrupa kendini savunabilecek güçte değil"
14:40 Galatasaray ara vermedi
14:40 Ankara Büyükşehir Belediyesinden "sosyal yardım" iddialarına ilişkin açıklama
14:40 Zonguldak'ta suç örgütü davası
14:35 Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Denetim Seferberliği" sürüyor
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti
13:50 Mansur Yavaş: Belediyenin eski dönemden 8,5 milyar lira borcu var
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
13:14 Rize'de 4 yaşındaki kızın camdan düşüp ölmesi davasında ilginç detay: Ağabeyi de aynı şekilde ölmüş
13:04 Şehit kardeşinin tazminatıyla ev almak isterken parasını kaptırdı
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
11:11 Brandasız hafriyat kamyonundan yola saçılan çamur trafiği durdurdu
22:17 Fatih Altaylı'dan Ali Babacan'ı zor duruma düşüren FETÖ sorusu: Sadullah Bey'in bagajını taşımak ağır gelmeyecek mi?
27.11.2019 14:41:46