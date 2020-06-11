Dolu ve sağanak etkili oldu

Kastamonu'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

11.06.2020 20:03 | Son Güncelleme: 11.06.2020 20:55
Kastamonu'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde kent merkezinde sağanak etkili oldu, merkeze bağlı Eymir köyü ile Devrekani ilçesinin Örenbaşı, Bozkocatepe, Bıngıldayık, Çatak, Habeşli, Selahattin, İnciğez köyleri ve Mütevelli Mahallesi'nde dolu yağdı.
Dolu nedeniyle bazı tarım alanları zarar gördü.
Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini kent merkezine bağlayan kara yolunun Hacıhasan mevkisinde doluya yakalanan sürücüler, araçlarını yol kenarına çekip yağışın etkisini kaybetmesini bekledi.
Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden sürücüler, dolunun etkisini kaybetmesinin ardından yola devam etti.
Sürücülerden Tarık Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Devrekani ilçesi çıkışında kuvvetli rüzgarla etkili olan sağanak ve doluya yakalandıklarını belirterek, "Araçlarımızda mahsur kaldık. Gök gürültüsü, sağanak, fırtına ve dolu nedeniyle ilerleyemedik. Aracımızı yolun kenarına ağaçların altına çektik ve bir süre bekledik. Aracımızın camı da silecekleri de kırıldı. Bizim gibi birçok sürücü mahsur kaldı ve yağışın durmasını bekledi." ifadelerini kullandı. Dolu ve sağanak etkili oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Devrekani, Kastamonu, Çatak, Eymir, Güncel, Haber

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