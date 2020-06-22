Dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kuvvetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
22.06.2020 23:20 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:09
İlçede aniden başlayan fırtına, sağanak ve dolu nedeniyle ilçe merkezindeki yollarda büyük su birikintileri oluştu. Pazar esnafı sağanaktan etkilendi.
Hisar Mahallesi yakınlarında biriken sel suları nedeniyle Domaniç-Tavşanlı kara yolu bir süre trafiğe kapandı.
Ekipler, trafik akışında aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Sağanaktan etkilenen pazarcı esnafı, ürünlerini kurtarmaya çalıştı. Sele kapılan bazı ürünler Domaniç-Tavşanlı kara yoluna kadar sürüklendi.
Bazı evlerde ise su baskını yaşandı. Ev sahipleri kendi imkanlarıyla suları tahliye etti.
Kaynak: AA