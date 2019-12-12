Dolunay İkizler burcunda! 12 Aralık 2019 Dolunay'ın burçlara etkileri

İkizler burcunun yanı sıra yükselende yer alan Yay burcunun hayati tehlikesi söz konusu. 12 Aralık 2019 İkizler'de olan Dolunay, gaz zehirlenmelerinin artabileceğine işaret ediyor. Bu dönem tam bir anlaşma dönemi. Dolunay'ın burçlara etkileri neler? Dolunay'ın burçlara etkileri neler? 2019 İkizler burcunda Dolunay...

ALDATMALAR ARTACAK

12 Aralık 2019'da İstanbul saatiyle İkizler burcunun 20 derecesinde bir Dolunay gerçekleşecek. İletişim, merak ve dedikoduların artacağı bir dönem. Bu dolunayın gerçekleştiği derecede yerleşen sabit yıldız etkisiyle bazı aldatma olaylarının ortaya çıkabileceğini, kadınlar tarafından gelecek zararlara dikkat edilmesi gerektiğini öngörebiliriz. Bu iki haftalık süreçte tanışacağınız kadınlara karşı daha temkinli yaklaşmak iyi olacaktır. Aldatma, aldatılma, hırsızlık ve dolandırıcılık olayları daha çok gündeme gelecektir.

EVLİLİK PLANLARI BAŞLAMADAN BİTEBİLİR

Aşk ve para konularında da problemler ve baskılar zorlayıcı olacaktır. Sürüncemede devam eden bazı evlilikler bu dolunay etkisiyle bitebilir. Aile içinde kırıcı tartışmalar yaşanabilir. Ancak kardeş veya yakın arkadaşın desteğiyle sorunlar aşılabilir. Daha aktif olmak, sosyal hayata karışma isteği artacaktır.

Emlak, gayrimenkul konularında fikir ayrılıkları olsa da; problemin aniden çözülme fırsatı var. Bazıları bu Dolunay etkisiyle, anlaşmalar yaparak hedeflerine ulaşabilirler.

ASTIM HASTALARI DİKKAT!

Dolunay anında yükselen de Yay burcu var. Bu dereceye yerleşen sabit yıldız etkisiyle; gazdan gelecek zararlar ve zehirlenmeler söz konusu. Aynı zamanda ameliyat sırasında fazla narkoz nedeniyle yaşanabilecek sorunlara dikkat. Astım gibi hastalıklarda artış olabilir.

DOLUNAY HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?

Dolunay'dan en çok etkilenecek burçlar İkizler, Yay, Balık ve Başak burcunun ikinci 15 gününde doğanlar olacaklar. Bu dolunay Oğlak burçlarının son 15 gününde doğanları da oldukça etkileyecek.