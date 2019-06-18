Doluya yakalandılar cep telefonuna kamerasıyla yaşadıklarını kaydettiler

ÇORUM'da, aniden başlayan doluya araçtayken yakalanan iki kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Çekici şöförü Erhan Uludağ
, Ankara
'dan aldığı aracı Çorum
'un İskilip
ilçesine götürmek üzere yola çıktı. İlçenin yakınlarında bir anda dolu yağmaya başladı. Ceviz büyüklüğündeki doluyu gören Uludağ, cep telefonu kamerası ile o anları görüntülemeye başladı. Bu sırada Uludağ ile yanındaki kişi arasında konuşmalar yaşandı. Uludağ kaydettiği görüntüleri sosyal paylaşım sitesinde paylaştı. Görüntüler kısa sürede yayıldı, videoyu onlarca kişi beğendi.
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