Domagoj Vida'nın menajeri konuştu: Kesinlikle Beşiktaş'ta kalacak!

Beşiktaş'ın deneyimli oyuncusu Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan, Radyospor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avadan, "Vida için sezon başında West Ham ve 3 takımdan teklif gelmişti. Vida burada çok mutlu ve Beşiktaş'ı seviyor. Norwich City'nin problemleri var. Vida, Premier Lig'e uygun. Beşiktaş'ta kalmaktan başka bir şeyi düşünmüyor. Vida kesinlikle Beşiktaş'ta kalacak. Vida Beşiktaş'ı, Beşiktaş da Vida'yı çok seviyor." dedi.

"VİDA GEREKENİ YAPAR"

"Vida borçsuzluk kağıdını imzalayacak mı?" sorusuna, "Bu seviyedeki oyuncularla sözlerle iş yapar mı? Haber o kadar saçma ki. Bazı ekstralarla ilgili olaylar var ama söz konusu Beşiktaş ise, Vida gerekeni yapar." yanıtını verdi.