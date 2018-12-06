Domaniç
beyaza büründü, araçlar yolda mahsur kaldı
KÜTAHYA - Kütahya
'nın Domaniç ilçesinde akşam başlayan kar yağışı ve sis nedeniyle ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Kar
yağışı nedeniyle çoğunluğu tırlardan oluşan çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Domaniç- İnegöl
karayolu Kocayayla geçidinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler, geri dönmek zorunda kaldı. Kar kalınlığı bölgede 20 santimetreyi buldu. Ayrıca, yolda tırların geçişine izin verilmiyor.Karayolları ekipleri bölgede buzlanmaya karşı çalışma yaparken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Kütahya,Kar,Domaniç
06 Aralık 2018 Perşembe 14:38