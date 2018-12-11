11 Aralık 2018, 16:00
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Domaniç Dağları'nda Sis ve Buzlanma

Domaniç Dağları'nda sis ve buzlanmaKÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve sabaha kadar etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 5 metreye kadar düştü.

Domaniç Dağları'nda sis ve buzlanma

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve sabaha kadar etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 5 metreye kadar düştü. Sis ve gizli buzlanma özellikle sürücülere zor anlar yaşattı.
Domaniç- İnegöl Karayolu Kocayayla geçidinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle yolda sis ve buzlanmaya neden oldu.
Karayolları ekipleri ise buzlanma yaşanan yolda tuzlama çalışması başlattı. Kütahya,Kar,Domaniç
11 Aralık 2018 Salı 16:00