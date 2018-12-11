Domaniç
Dağları'nda sis ve buzlanma
KÜTAHYA - Kütahya
'nın Domaniç ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve sabaha kadar etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 5 metreye kadar düştü. Sis ve gizli buzlanma özellikle sürücülere zor anlar yaşattı. Domaniç- İnegöl
Karayolu Kocayayla geçidinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle yolda sis ve buzlanmaya neden oldu.Karayolları ekipleri ise buzlanma yaşanan yolda tuzlama çalışması başlattı.
Kütahya,Kar,Domaniç
11 Aralık 2018 Salı 16:00