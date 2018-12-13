Domaniç Dağlarında Kartpostallık Görüntü

13 Aralık 2018 Perşembe 16:18



13 Aralık 2018 Perşembe 16:18

Büyük bölümü ormanlarla kaplı Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki yüksek kesimler, iki gündür etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.İç Ege'de yer alan ve yüzde 53'ü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç'te kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı.Beyaz örtüyle kaplanan Domaniç Dağlarında kartpostallık manzaralar oluştu.İnegöl-Domaniç karayolunun Kocayayla mevkisinde de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı, Topuk Yaylası'ndaki Palazoğlu Göleti dondu.Karayolları ekipleri ise bölgede iş makineleriyle küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.