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Domaniç'te araç giriş çıkışlarına sıkı denetim

Domaniç'te araç giriş çıkışlarına sıkı denetimKÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince oluşturulan uygulama noktalarında ilçeye giriş ya da çıkış yapacak araçlar sıkı denetimden geçirilerek sürücü ve yolcuların tek tek ateşleri ölçülüyor.

01.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:41
Domaniç 'te araç giriş çıkışlarına sıkı denetim
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince oluşturulan uygulama noktalarında ilçeye giriş ya da çıkış yapacak araçlar sıkı denetimden geçirilerek sürücü ve yolcuların tek tek ateşleri ölçülüyor.
Kütahya Valiliği'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında Domaniç ilçesinde önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Polis ve jandarma ekiplerince oluşturulan uygulama noktalarında ilçeye giriş çıkış yapacak tüm araçlar kontrol altına alındı. Durdurulan araç sürücüleri ve yolcuları kimlik kontrollerinin ardından ateşleri ölçülerek ilçeye alınıyor. Virüsün yayılımını en aza indirebilmek için amacıyla başlatılan uygulama kapsamında güvenlik güçleri 24 saat esasına göre görev yapıyor. Diğer tüm ilçe merkezlerinde ise kurulan noktalarda denetimler sürüyor. Ekipler ayrıca vatandaşları da bilgilendirerek gerekli olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
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Domaniç’te araç giriş çıkışlarına sıkı denetim

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Domaniç, Polis, Güncel

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Domaniç'te araç giriş çıkışlarına sıkı denetim
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