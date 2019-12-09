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Domaniç'te aşıklar atıştı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde düzenlenen etkinlikte aşıklar atıştı.

09.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:54Domaniç'te aşıklar atıştı
'nın ilçesinde düzenlenen etkinlikte aşıklar atıştı.
Domaniç Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Domaniç Aşıklar Bayramı", 2'si yurt dışından olmak üzere 5 halk ozanının katılımıyla gerçekleştirildi.

Hisar İlkokulundaki konferans salonunda yapılan etkinlikte, halk ozanları atışma, koçaklama, doğaçlama şiir, doğaçlama türkü, sözlü ve sazlı güzelleme ve taşlama dallarından örnekler sundu.
Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, programda yaptığı konuşmada, Türk kültürünü yaşatamaya çalıştıklarını söyledi.
Etkinliği bundan sonraki yıllarda da sürdürmeyi planladıklarını belirten Ertürk, "Azerbaycan Türklerinden tutun Uygur Türklerine kadar her yöreden bir aşığımız ile güzel bir etkinlik düzenledik. Kültürümüzü unutmadan yaşamaya devam etmeliyiz ki Türk varlığını ebediyete taşıyalım." dedi.
Programda sahne alan Aşık Temel Turabi de Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklarda bulunmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.
Aşıkların atışmaları ise vatandaşlardan büyük beğeni aldı.

Aşıklar Bayramı, Kütahya, Domaniç, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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