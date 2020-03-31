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Domaniç'te belediyeden temizlik kampanyası

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, belediye tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında "Domaniç Temiz Kalsın" adı altında temizlik kampanyası başlattı.

31.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:44
Domaniç'te belediyeden temizlik kampanyası
Kütahya 'nın Domaniç ilçesinde, belediye tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında "Domaniç Temiz Kalsın" adı altında temizlik kampanyası başlattı.

Domaniç Belediyesi kampanya kapsamında esnaflara ücretsiz süpürge ve faraş hediye etti.
Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, gerekli hijyenin sağlanması için gece ve gündüz caddeler ile sokaklarda ilaçlama çalışmaları yaptıklarını söyledi.
Kampanyaya vatandaşların ilgi gösterdiğini belirten Ertürk, "İlçe halkımızın katılımıyla başlattığımız temizlik kampanyası kapsamında tüm esnaflarımıza belediyemiz tarafından ücretsiz faraş ve süpürge hediye ettik. İnşallah bu kötü günleri hep beraber anlatacağız." dedi.
Ertürk, verilen temizlik malzemeleriyle esnafların iş yerlerinin önlerini temizleyerek belediyeye destek olmalarını beklediklerini sözlerine ekledi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Kütahya, Domaniç, Güncel
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