Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Domaniç'te belediyeden temizlik kampanyası

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, belediye tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında "Domaniç Temiz Kalsın" adı altında temizlik kampanyası başlattı.

31.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:00

Kütahya 'nın Domaniç ilçesinde, belediye tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında "Domaniç Temiz Kalsın" adı altında temizlik kampanyası başlattı.

Domaniç Belediyesi kampanya kapsamında esnaflara ücretsiz süpürge ve faraş hediye etti.

Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, gerekli hijyenin sağlanması için gece ve gündüz caddeler ile sokaklarda ilaçlama çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Kampanyaya vatandaşların ilgi gösterdiğini belirten Ertürk, "İlçe halkımızın katılımıyla başlattığımız temizlik kampanyası kapsamında tüm esnaflarımıza belediyemiz tarafından ücretsiz faraş ve süpürge hediye ettik. İnşallah bu kötü günleri hep beraber anlatacağız." dedi.

Ertürk, verilen temizlik malzemeleriyle esnafların iş yerlerinin önlerini temizleyerek belediyeye destek olmalarını beklediklerini sözlerine ekledi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Domaniç’te belediyeden temizlik kampanyası

Kaynak: AA

Etiketler: Kütahya, Domaniç, Güncel

Haberin Videosu :

Domaniç'te belediyeden temizlik kampanyası
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Domaniç'te belediyeden temizlik kampanyası - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İtalya’da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı Haberler
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti Haberler
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti
Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Erdoğan ve Trump, dünyayı etkisi altına alan korona salgınını görüştü Haberler
Erdoğan ve Trump, dünyayı etkisi altına alan korona salgınını görüştü
Sağlık çalışanları temizlik görevlerini unutmadı! Alkış tufanı koptu Haberler
Sağlık çalışanları temizlik görevlerini unutmadı! Alkış tufanı koptu
Bilim Kurulu Üyesi’nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız Haberler
Bilim Kurulu Üyesi'nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız
Trabzon’da 3 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

19:17: Iğdır Üniversitesi'nden sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için "koronavirüs siperliği" - Haber 19:15: Sancaktepe'de iş yerinde korkutan yangın - Haber 19:14: Eşme Vefa Sosyal Destek Grubu, 218 vatandaşın talebini karşıladı - Haber 19:13: Vali Ayhan'dan "koronavirüsten ilk ölüm" iddialarına açıklama - Haber 19:13: Çin'de orman yangını 19 ölü - Haber 19:09: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi - Haber 18:50: Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:31: Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:17: İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu - Haber 18:12: Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı - Haber 17:30: Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü - Haber 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber