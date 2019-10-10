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Domaniç'te ceviz üreticisinin hasat mutluluğu

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, ceviz hasadının verimli geçmesi üreticisini memnun etti.

10.10.2019 12:35Domaniç'te ceviz üreticisinin hasat mutluluğu
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, ceviz hasadının verimli geçmesi üreticisini memnun etti.

Sonbahar ayları ile birlikte ceviz hasadına başlandı. Ceviz hasadında bazı çiftçiler eski usül sırıklarla yapılıyor. Büyüklüğü ve lezzeti ile kaliteli ceviz çeşitleri arasında bulunan Domaniç cevizinin hasadına başlanmasıyla birlikte üreticiler, yoğun çalışma içerisine girdi. Halkın büyük bir çoğunluğu tehlikelere aldırmadan ceviz ağaçlarına çıkarak hasadı sırıklarla yapıyor. Domaniç cevizinde, bu yıl bazı köyler kırağı nedeniyle istedikleri verimi alamamasına rağmen ceviz hasadından yüksek rekolte bekliyor. Ayrıca cevizler dalından yaş olarak 5,50 TL ile 6,50 TL arasında toptan satılıyor.

Domaniç Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul, ilçe ve köylerimizde 600'ün üzerinde ceviz üreticisi olduğunu söyleyerek, "Bazı çiftçilerimiz yıllardan bu yana dededen kalma yöntem olan sırıkla ceviz hasadı yapılıyor. Silkeleme makinemiz var ama yeterli değil bazı çiftçilerimizde olmadığı için cevizlerimizin hasadını beden gücüyle sırıkları kullanarak yapıyoruz. Kabuk soyma makinası desteği de verilirse fiyatlar daha yüksekten de satılabilir. Cevizlerimiz geçen yıllara göre daha verimli ve kaliteli. Ceviz, tüm Domaniç halkı için önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Yaklaşık olarak 3 bin dönüm arazide ceviz üretimimiz var. Cevizlerimiz 8 yaşını doldurduktan sonra her yıl yüzde 20 ila yüzde 30 verim artıyor. Ceviz üretim sayımız hem gelişerek hem de yeni dikilenler ile artmaktadır. Ceviz, üzüm, çilek, kuru fasulye, nohut gibi tarıma dayalı ürünlerimiz markalaşması için tüm Domaniç birlikte hareket etmeli ve ek gelir elde etmek zorundayız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kütahya, Domaniç, Ekonomi

Kaynak: İHA

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