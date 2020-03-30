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Domaniç'te ev yangını

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Domurköy'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

30.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:01
Domaniç'te ev yangını
Kütahya 'nın Domaniç ilçesi Domurköy'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Domurköy'de Kadriye Kardaş'a ait evde yangın çıktı. Yangın, kısa sürede evi kullanılamaz hale getirdi. Yangına, Domaniç Belediyesi ve Çukurca Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Nedeni henüz tespit edilemeyen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kütahya, Domaniç, 3. Sayfa
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