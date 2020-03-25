Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Domaniç'te Halk Eğitim Merkezi maske üretimine başladı - Haberler

Domaniç'te Halk Eğitim Merkezi maske üretimine başladı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde Halk Eğitim Merkezi, sahada çalışan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun kullanması amacıyla maske üretimine başladı.

25.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:16
Kütahya 'nın Domaniç ilçesinde Halk Eğitim Merkezi, sahada çalışan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun kullanması amacıyla maske üretimine başladı.
Domaniç Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlatılan mücadeleye destek amaçlı maske üretildiğini söyledi.
Merkezde günlük 250 maske üretildiğini belirten Poçanoğlu, şunları kaydetti:
"Vefa Sosyal Destek Grubu olarak vatandaşlarımıza hizmet eden ekiplerimizin de kendilerini korumaları gerekiyor. Bu koruma noktasında bizlerde neler yapabiliriz, nasıl destek olabiliriz diye düşündük. Milli Eğitim Müdürümüz ve Halk Eğitim Müdürümüz ile istişare ettik ve sahadaki elemanlarımıza maske temini noktasında bir üretime geçme faaliyetinde bulunduk. Bununla ilgili Halk Eğitim Merkezindeki çalışanlarımız üretime devam ediyorlar. Bizler de elimizden gelen desteği onlara veriyoruz."
Poçanoğlu, ürettikleri ilk maskeleri sahada kullanılmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildiğini sözlerine ekledi. Domaniç’te Halk Eğitim Merkezi maske üretimine başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Salih, Kütahya, Domaniç, Güncel

Haberin Videosu :

Domaniç'te Halk Eğitim Merkezi maske üretimine başladı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul’da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat Haberler
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti Haberler
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı Haberler
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi Haberler
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi
Bu görüntüler turizm cenneti ilimizden! Yasaklar durduramadı Haberler
Bu görüntüler turizm cenneti ilimizden! Yasaklar durduramadı
İlginç ’Evde Kal’ çağrısı: Tabut bağladığı aracından sela dinletti Haberler
İlginç 'Evde Kal' çağrısı: Tabut bağladığı aracından sela dinletti
Yaşlı adama zorla kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu Haberler
Yaşlı adama zorla kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu
Fenerbahçe futbol takımında 2 kişide virüs bulguları tespit edildi Haberler
Fenerbahçe futbol takımında 2 kişide virüs bulguları tespit edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:18: 5 kentte koronavirüs tedbirleri sürüyor - Haber 17:18: CHP'li Karaca: "Doğa hakları ihlallerini takip ediyoruz ve buna karşı mücadele ediyoruz" - Haber 17:18: RTÜK'ten koronavirüs yayınlarında yasaları ihlal edenlere yaptırım geldi - Haber 17:17: Enerji teşvikleriyle Manisa kazanıyor - Haber 17:16: Edremit Çarşamba Pazarı'na korona virüs düzenlemesi - Haber 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haber 16:27: Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı - Haber 16:16: Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım - Haber 16:13: Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu - Haber 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 14:56: Koronavirüse dikkat çekmek için aracına tabut yerleştiren şahıs, hoparlörden sela açtı - Haber 12:44: İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor - Haberler