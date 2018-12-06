Domaniç'te Kar, Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

KÜTAHYA'nın Domaniç
ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilerken, bazı araçlar yolda kaldı.
Belirli aralıklarla devam eden kar yağışı, Domaniç- İnegöl
karayolunda araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Kar
kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu bölgede, çok sayıda TIR ve kamyon da yolda kaldı. Karayolları ekipleri, bölgede buzlanmaya karşı çalışma yaparken, jandarma trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı ve TIR'ların geçişine izin vermedi.
- Tahya
İnegöl,Domaniç,Kar
06 Aralık 2018 Perşembe 15:10