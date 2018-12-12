Domaniç'te kar yağışı

Domaniç
'te kar yağışıDomaniç'te kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu, ulaşım olumsuz etkilendi
KÜTAHYA - Kütahya
'nın Domaniç ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve sis nedeniyle ulaşım olumsuz yönde etkiliyor. Domaniç- İnegöl
karayolu Kocayayla geçidinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler, geri dönmek zorunda kaldı. Kar kalınlığı bölgede 20 santimetreyi buldu.Karayolları ekipleri bölgede buzlanmaya karşı çalışma yaparken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Kütahya,Sabah,Domaniç,Kar
12 Aralık 2018 Çarşamba 16:50